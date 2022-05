"Shell remet en service d'anciens navires gaziers russes"

Cette décision pourrait apporter un certain soulagement sur le marché du gaz rare, Shell pouvant à nouveau fournir davantage de GNL.

Le groupe pétrolier et gazier Shell a remis en service quatre anciens transporteurs de gaz naturel liquéfié (GNL) russes après les avoir vendus à une société basée à Singapour, rapporte l'agence de presse Bloomberg sur la base d'initiés. Cette décision pourrait apporter un certain soulagement sur le marché du gaz rare, Shell pouvant à nouveau fournir davantage de GNL. Shell, qui contrôle environ 90 pétroliers, soit un cinquième de la flotte mondiale de GNL, a décidé en mars de mettre ces navires hors service par crainte d'une atteinte à sa réputation et de sanctions occidentales contre la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine. Les navires ont été affrétés par Sovcomflot, une société d'État russe.

Eastern Pacific Shipping, basée à Singapour, a acheté les quatre navires à un consortium de banques dirigé par ING Bank. Avant la vente à Eastern Pacific Shipping, la société Sovcomflot, basée à Moscou, avait transféré les navires aux banques dans le cadre d'une restructuration de ses dettes.

Selon les initiés, Shell a récemment signé de nouveaux contrats d'affrètement à long terme pour les quatre navires avec Eastern Pacific Shipping. Eastern Pacific Shipping et ING ont refusé de commenter l'opération. Shell et Sovcomflot n'ont pas pu être joints immédiatement pour des commentaires.

La remise en service des navires pourrait également atténuer la pression sur les taux d'affrètement des méthaniers, qui ont triplé au cours des trois derniers mois. La flotte russe de transporteurs de gaz et de pétrole a été beaucoup moins active depuis l'invasion de l'Ukraine. Certains acheteurs de gaz ont refusé d'accepter les pétroliers de Sovcomflot après que la société a été ajoutée à la liste des sanctions britanniques, ce qui a amené les assureurs internationaux à prendre également leurs distances avec la société.