VROOM.be lance son EV-checker afin de mesurer l'intérêt d'une voiture électrique ou essence

Trouver la voiture qui convient le mieux aux clients, c'est l'objectif de la plateforme automobile VROOM.be. La plateforme souhaite devenir une référence en Belgique. "Il y a différentes manières d'orienter le client", explique Donald Wolf, le CEO. "Soit les clients ont une marque de préférence, on vérifie alors selon certains critères quel modèle convient le mieux, soit ils n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent et à ce moment là on propose différents modèles adaptés à la situation personnelle."

La plateforme analyse et compare les voitures afin d'être au plus proche de l'actualité automobile. Avec 35.000 petites annonces, le site touche plus de 700.000 personnes par mois.

VROOM.be propose des voitures à essence, diesel ou électrique et va même plus loin grâce à sonEV-checker, qui permet aux particuliers de vérifier dans quelle mesure la conduite électrique est financièrement et pratiquement intéressante pour eux. En neuf étapes, l'application web analyse à quel moment une voiture électrique, plus chère à l'achat, devient plus rentable pendant sa période d'utilisation qu'une voiture conventionnelle. L'outil renvoie ensuite les utilisateurs intéressés, ou non, vers l'offre électrique rapidement disponible - neuve et d'occasion - que les différents concessionnaires proposent sur la plateforme.

Grâce aux 5000 Belges qui ont déjà utilisé l'application, lancée en février, la plateforme a étudié les comportements des automobilistes sensibles à l'électrique. Les Belges roulent en moyenne 82 kilomètres par jour. Les Wallons sont ceux qui passent le plus de temps sur la route avec 90 kilomètres par jour, contre 78 pour les Flamands et 66 pour les Bruxellois. Afin de parcourir cette distance, 96 minutes sont nécessaires pour recharger la voiture à la maison. "Dans l'espace public, cela peut prendre entre 6 et 78 minutes selon le chargeur à votre disposition", ajoute le CEO.

Les Belges préfèrent d'ailleurs charger leur voiture à la maison, plutôt qu'au travail ou dans l'espace public, même dans la région bruxelloise.

Concernant le chargement de voiture, la Flandre est bien plus avancée que les deux autres Régions. Elle comptait approximativement 5800 stations de recharges public, dont 478 se trouvent à Gand. "Cela signifie qu'une recharge est disponible pour 1138 citoyens", précise Donald Wolf. En comparaison, la Wallonie n'offre qu'une recharge pour 7680 citoyens et 1895 à Bruxelles.