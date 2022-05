Une chronique de Roald Sieberath, multi-entrepreneur, coach de start-up et responsable de l'Accélérateur Transition pour LeanSquare, professeur invité à l'UCLouvain et à l'UNamur.

Entrepreneurs en transition #34 : La systémique et le vivant

On l'a vu, la semaine dernièreavec ces diplômés "qui bifurquent" : ils sont nombreux à contester le système, voire à le rejeter complètement.

À l’échelle de décennies, le ressac est flagrant : des choses que nous avions longtemps considérées comme des "progrès" (l’automobile, l’agriculture intensive, l’avion, la globalisation, la voiture omniprésente,… ) sont à présent perçues bien davantage comme la source de problèmes. Le système est vu comme une machine, qui produit certes des "richesses" (de consommation), mais qui a des externalités négatives (pollution, déshumanisation du travail, etc.) de plus en plus flagrantes.

Dans les milieux en transition, souvent organisés en coopératives ou en asbl, on rencontre des militants qui sont dans un rejet du "système", vu comme polluant, opposé au vivant, toxique pour la planète et pour l’humain.

Si on peut comprendre ce rejet du système, je voudrais tout de même en préserver la pensée systémique.

Cette science "méta" apparue autour des années 40-50, en particulier autour du célèbre MIT à la confluence de plusieurs sciences (biologie, psychologie, anthropologie, informatique,…), peut s’appliquer à n’importe quel domaine d’intérêt, avec une panoplie d’outils assez simples et rigoureux, comme le mécanisme de rétroaction (ou feedback).

Car la réflexion systémique, elle, n’est pas opposée au vivant. Au contraire ! Il faut rappeler qu’un des pères de la discipline, Ludwig von Bertalanffy, était biologiste, et c’était le fonctionnement du vivant comme système, et les similitudes avec d’autres systèmes, qui lui avait inspiré cette théorie.

Plus près de nous, si l’on écoute Michel de Kemmeter (qui a coécrit avec Paul Mauhin un livre sur le sujet) l’économie doit être pensée de façon systémique, par exemple en donnant de la valeur (positive ou négative) à des choses qui ne recevaient classiquement que peu d’attention : les déchets d’un processus, le bien-être au travail, la valeur immatérielle dans une entreprise…

Une telle approche permet d’ailleurs de ne pas nécessairement tout jeter dans le système actuel, mais de réfléchir à d’autres boucles et rétroactions autour des éléments qui dérangent. Pour faire évoluer le système, soyons systémiques !