Le North Sea Port entend miser sur le ferroviaire : 33,5 millions d'euros investis par Infrabel

Le North Sea Port, qui regroupe les bases portuaires de Gand et, aux Pays-Bas, Terneuzen et Flessingue, souhaite augmenter sa capacité de transport par le rail de 15 % d'ici 2025. Le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel prévoit d'investir 33,5 millions d'euros dans de nouvelles liaisons et dans des faisceaux de voies de 750 mètres de long. Les plus grands trains du continent pourront alors y être chargés et déchargés.

Ces dernières années, le transport de marchandises par le rail est déjà passé de 5 à 7 millions de tonnes au North Sea Port et les responsables aimeraient le voir rapidement grimper à 10 millions de tonnes. Les chefs d'entreprises voient dans ce mode de transport un réel avantage, notamment en termes de sécurité d'approvisionnement par rapport à un trafic routier très dépendant des conditions de circulation.

L'importante gare de triage Gent-Zeehaven compte près de 60 voies, Dans un des faisceaux de voies disponibles, deux voies vont être prolongées portant le nombre de longues voies à trois. Ces très longs tronçons sont prisés des sociétés souhaitant transporter de grosses quantités par le rail.

Lundi, une importante délégation de responsables politiques et d'entreprises, emmenée par le Premier ministre Alexander De Croo, ont effectué une visite des installations à Gand. Le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet, souhaite que le rail devienne la "colonne vertébrale" de la mobilité de demain. "Nous voulons voir plus de marchandises et plus de personnes dans les trains. C'est bon pour l'environnement, la sécurité routière et notre économie. Il y a des entreprises très performantes dans le port de Gand." Le gouvernement espère quasi doubler la part du transport de marchandises par le rail et la faire passer de 9 à 16 % du total.

Entre 2022 et 2024, 33,5 millions d'euros seront investis dans l'infrastructure ferroviaire du North Sea Port. 20,6 millions d'euros provenant du gouvernement fédéral et 12,9 millions du plan de relance européen.