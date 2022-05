Les chefs d'entreprise légèrement moins confiants en mai

Dans le commerce, la forte dégradation s'explique essentiellement par une sensible révision à la baisse des perspectives de demande et des prévisions de commandes auprès des fournisseurs.

La confiance des chefs d'entreprise a légèrement reculé en mai par rapport au mois précédent. Le pessimisme était plus prononcé dans les secteurs du commerce et de la construction, rapporte lundi la Banque nationale à l'occasion de la publication de l'enquête mensuelle de conjoncture auprès des entreprises. Dans le commerce, la forte dégradation s'explique essentiellement par une sensible révision à la baisse des perspectives de demande et des prévisions de commandes auprès des fournisseurs. Le secteur de la distribution de véhicules automobiles se démarque toutefois, affichant une belle progression de l'indicateur pour le deuxième mois consécutif, souligne la BNB.

Dans la construction, toutes les composantes sous-jacentes ont contribué au repli de la confiance, à savoir les perspectives de demande, le niveau actuel du carnet de commandes et son évolution récente, ainsi que l'évolution du matériel utilisé.

Dans les services aux entreprises et dans l'industrie manufacturière, l'indicateur de confiance progresse légèrement par rapport à avril.