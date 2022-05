La filière bio a continué sa croissance en Wallonie, tant en termes de nombre d'exploitations que de surfaces cultivées ou de part de marché, mais la consommation semble avoir marqué le pas en 2021 et l'inflation galopante, qui rogne le pouvoir d'achat des ménages, risque de peser en 2022. Au 31 décembre 2021, la Wallonie comptait 1 969 fermes sous contrôle bio, selon des chiffres présentés mardi par Biowallonie et l'Apaq-W, à l'occasion de la Semaine Bio (du 4 au 12 juin). Désormais, 15,5 % des fermes wallonnes sont bio. Si la filière a le vent en poupe depuis plusieurs années au sud du pays, la croissance a été faible en 2021, avec seulement 68 fermes bio supplémentaires.

Une frilosité qui s'explique, selon Biowallonie, un organisme qui accompagne les producteurs, par les incertitudes entourant la nouvelle Politique agricole commune (Pac), dont l'entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2023. "Certains agriculteurs attendent d'y voir plus clair et reportent leur conversion au bio. En outre, les prix issus de l'agriculture conventionnelle se sont rapprochés de ceux du bio, notamment pour le lait. Il y a aussi des craintes pour la consommation du bio en 2022", résume Ariane Beaudelot, coordinatrice à Biowallonie.

En 2021, 2 057 nouveaux hectares ont été convertis en Wallonie à l'agriculture biologique (+2,3 %), ce qui porte la surface totale sous contrôle bio à 92 008 hectares fin 2021, soit 12,4 % de la surface agricole utile au sud du pays.

La croissance, en termes de superficie cultivée, a été la plus forte l'an dernier pour les fruits (+21 %, à 664 hectares) et les légumes (+16 %, à 2 659 ha) mais ces deux cultures ne représentent qu'une petite partie du bio wallon et peinent d'ailleurs à répondre à la demande du consommateur.

Quant au nombre d'animaux élevés en bio, il a progressé de 4 % en 2021, ce qui est la plus faible progression en valeur relative depuis 2003, selon Biowallonie. Ce sont les filières porcine (+38 %) et caprine (+14 %) qui ont le plus progressé.

En aval, les dépenses des ménages en produits alimentaires bio ont atteint 978,2 millions d'euros en Belgique (+4,6 %) mais elles se sont montrées stables en Wallonie, à 440,8 millions d'euros (+0,5 %).

Les Wallons restent cependant, parmi les Belges, les plus friands de produits bio, avec 121,5 euros dépensés en moyenne en 2021 contre 84,9 euros en moyenne pour le Belge.

S'il est encore trop tôt pour avoir une idée claire de la situation pour 2022, la hausse des prix de l'énergie, et l'inflation élevée en général, rognent le pouvoir d'achat des ménages et font peser un risque de voir la consommation de produits bio sinon diminuer, du moins continuer à marquer le pas.