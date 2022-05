Accueil Economie Entreprises & Start-up “Le bio n’est plus marginal en Wallonie” Davantage de producteurs et d’hectares cultivés : le sud du pays est sur la bonne voie. Et les consommateurs suivent, pour l’instant. Patrick Dath-Delcambe Journaliste Les pommes de terre représentent 4 % du total de la production de la catégorie grandes cultures. ©Jean-Luc Flémal

Les producteurs bio, de plus en plus nombreux en Wallonie : 1969 fermes (+68 sur un an) exactement au 31 décembre dernier, pour une superficie totale de 92 000 hectares...