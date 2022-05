L'ex-patron d'Orange Stéphane Richard rejoint Perella Weinberg Partners

PDG d'Orange depuis 2011, Stéphane Richard a été condamné en novembre dans l'affaire Tapie/Crédit Lyonnais, ce qui avait précipité la nomination d'une nouvelle direction, dans le cadre d'une gouvernance dissociée entre la direction générale et la présidence non exécutive.

L'ex-PDG d'Orange Stéphane Richard, dont le mandat a pris fin en mai, rejoint la société de conseils financiers et de gestion d'actifs Perella Weinberg Partners (PWP) en tant qu'"associé", a annoncé mardi l'entreprise dans un communiqué. "Stéphane Richard exercera son activité de conseil sur des opérations de tout secteur, d'envergures nationale et internationale" au sein du bureau parisien de PWP, ouvert en 2018, a-t-elle indiqué.

PDG d'Orange depuis 2011, Stéphane Richard a été condamné en novembre dans l'affaire Tapie/Crédit Lyonnais, ce qui avait précipité la nomination d'une nouvelle direction, dans le cadre d'une gouvernance dissociée entre la direction générale et la présidence non exécutive.

S'il avait formulé le "souhait personnel" de rester président du groupe à l'issue de son troisième mandat en lâchant la fonction de directeur général, M. Richard, qui était à l'époque des faits directeur de cabinet de la ministre de l'Economie Christine Lagarde, avait vu son ambition brisée par sa condamnation par la cour d'appel de Paris à un an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende.

Après une relaxe générale en juillet 2019, la cour d'appel avait estimé en novembre que l'arbitrage, qui avait octroyé 403 millions d'euros à Bernard Tapie et a depuis été annulé au civil, était bien "frauduleux" en ce qu'il était biaisé en faveur de l'homme d'affaires.

"Les accusations de complicité de détournement de fonds publics sont sans aucun fondement et ne sont basées sur aucune preuve. Je les rejette totalement et vais me pourvoir en cassation", avait réagi M. Richard.

Avec un effectif d'environ 600 personnes dans plusieurs bureaux dans le monde, PWP revendique exercer son activité de conseil auprès notamment "de nombreuses entreprises françaises de renom dans la mise en oeuvre de leurs opérations stratégiques en France et à l'international".