La transition vers une flotte électrique n'est toujours pas à l'ordre du jour; notamment à cause du prix des véhicules.

Plus de 90 % des sociétés belges veulent maintenir ou agrandir leur flotte automobile, sans forcément passer à l'électrique

Près de 93 % des entreprises belges souhaitent maintenir, voire élargir, leur flotte automobile dans les trois prochaines années, ressort-il du baromètre annuel réalisé par le centre d'expertise de la société Arval. Parmi les autres constats relevés dans le baromètre, plus de huit gestionnaires de flotte sur dix (85 %) estiment que la politique de télétravail mise en place au sein de leur entreprise n'influence nullement leur politique de mobilité.

"Plus surprenant encore : en dépit des changements de la fiscalité automobile, les entreprises déclarent qu'à peine 20 % des voitures et 24 % des véhicules utilitaires légers de leur flotte seront entièrement électriques d'ici 2025", peut-on lire dans le communiqué de presse.

Il ressort également de l'enquête que, dans trois ans, la moitié (49 %) des voitures de société seront encore des véhicules à moteur thermique (diesel ou essence), selon les gestionnaires de flotte. Ces derniers ne sont d'ailleurs majoritairement - six gestionnaires de flotte sur dix - pas encore prêts à utiliser des voitures 100 % électriques avant 2025. Ainsi, 28 % d'entre eux disent qu'il n'y a aucune solution de recharge au domicile du travailleur, 24 % estiment que la différence de prix par rapport aux autres moteurs thermiques est trop grande et 22 % se demandent s'il y a suffisamment de possibilités de recharge le long de la voie publique pour répondre aux besoins de leurs collaborateurs.

Dans le cadre du baromètre annuel des Flottes et de la Mobilité réalisé par Arval Mobility Observatory à travers 26 pays, 301 gestionnaires belges de parc automobile, issus de différents secteurs et de toutes tailles d'entreprise, ont été interrogés sur la composition de leur parc automobile et des évolutions en matière de mobilité.