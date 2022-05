Plusieurs changements actés au sein du comité exécutif de l'opérateur Orange

Christel Heydemann, directrice générale d'Orange, a renouvelé une partie de son équipe de direction pour notamment "accélérer la transformation et le développement de certains marchés clés" comme le service aux entreprises et la zone Afrique/Moyen-Orient, a annoncé mardi l'entreprise.

Aliette Mousnier-Lompré est nommée directrice générale d'Orange Business Services, la filiale dédiée aux services aux entreprises. Elle remplace Helmut Reisinger, qui avait quitté le groupe en janvier dernier.

Jérôme Hénique devient directeur général d'Orange pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Il succède à Alioune Ndiaye, qui deviendra président non-exécutif de la filiale et "continuera de jouer un rôle important dans la gouvernance".

"Les autres membres du comité exécutif conservent leurs fonctions actuelles", a précisé Orange dans un communiqué."Les évolutions annoncées (mardi) reflètent les priorités sur lesquelles nous devons accélérer dans les prochains mois", a indiqué Mme Heydemann, en ajoutant que le service aux entreprises et la zone Afrique/Moyen-Orient sont "deux marchés clés pour Orange".

Le départ contraint de Stéphane Richard, PDG d'Orange depuis 2011, condamné en novembre dans l'affaire Tapie/Crédit Lyonnais, avait précipité la nomination d'une nouvelle direction, dans le cadre d'une gouvernance dissociée entre la direction générale et la présidence non exécutive. Jeudi dernier, l'actuel président de Valeo, Jacques Aschenbroich, a été officiellement nommé président non exécutif d'Orange par le nouveau conseil d'administration du groupe de télécoms, dans la foulée de l'assemblée générale des actionnaires. M. Aschenbroich, 67 ans, va former un tandem avec Mme Heydemann, 47 ans, devenue directrice générale début avril.