Engie dépose une demande pour quatre éoliennes le long de l'E40 à Hoegaarden

L'entreprise énergétique Engie a introduit une demande pour installer des éoliennes le long de l'E40 à Hoegaarden, rapportent plusieurs médias. L'information a été confirmée par le groupe mercredi. Il s'agit de quatre éoliennes qui se dresseraient à hauteur de la chaussée de Wavre, près de l'autoroute Bruxelles-Liège. La demande a été déposée le 13 mai. Une soirée d'information s'est tenue mardi soir pour les riverains. La recevabilité du dossier sera examinée d'ici le 13 juin. Démarre alors l'enquête publique lors de laquelle chacun a 30 jours pour faire part de ses objections auprès du collège des échevins de Hoegaarden.

Fin 2019, la ministre flamande de l'Environnement, Zuhal Demir avait rejeté une demande de permis émanant de Storm et Elicio pour 16 éoliennes le long de l'E40. Les normes de bruit n'auraient pas été suffisamment examinées. Les éoliennes auraient été implantées sur le territoire de Tirlemont, Boutersem, Bierbeek et Hoegaarden. La section N-VA de Hoegaarden avait alors exprimé son opposition contre les sept éoliennes qui devaient s'élever sur le territoire de la commune. Pour les nationalistes, tros éoliennes étaient acceptables. Le dossier a entre-temps été revu à la baisse avec six éoliennes en tout, cinq à Tirlemont et une à Boutersem.