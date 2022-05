La direction du Guide Michelin répond à Lionel Rigolet: "Nous nous sommes rendus 15 fois au Comme Chez Soi"

Lundi, lors de la cérémonie du Guide Michelin 2022, ce fut la surprise: le célèbre et réputé restaurant Comme Chez Soi à Bruxelles perdait sa deuxième étoile.

Le chef du restaurant, Lionel Rigolet, reconnaissait son incompréhension dans la presse, alors que ses tables ne désemplissent pas et que le guide Gault & Millau lui accorde la très bonne note de 18,5/20. Il interrogeait aussi la méthodologie du Michelin, expliquant qu'iln'a pas vu passer un inspecteur depuis trois ans. "On nous assure qu'il s'agit d'inspecteurs venant de l'étranger. Soit, mais d'ordinaire l'inspecteur paye sa note puis se présente. Ici, rien depuis trois ans…", assurait-il.

Contacté par La Libre, Werner Loens, directeur de la sélection Benelux du Guide Michelin, répond à ces allégations. "Ces 5 dernières années (et malgré deux années marquées par le Covid), nos inspecteurs se sont rendus quinze fois au Comme Chez Soi. Je tiens à rappeler que nous avons les moyens et le nombre d'inspecteurs suffisant pour établir un travail de qualité, et que notre méthodologie est identique pour les 34 destinations dans le monde que nous couvrons. De même, il suffit de regarder la diversité des restaurants que nous recensons dans notre sélection pour comprendre que nous ne favorisons pas un type de cuisine particulière, au détriment d'autres types de cuisine."