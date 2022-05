Entrepreneurs en Transition #35 : D’un burn-out à l’autre

Une chronique de Roald Sieberath, multi-entrepreneur, coach de start-up et responsable de l’Accélérateur Transition pour LeanSquare, professeur invité à l’UCLouvain et à l’UNamur.

Le burn-out était un terme quasi inconnu il y a 20 ans. À présent, il est une réalité omniprésente dans le milieu du travail. Qui ne connaît pas un collègue qui a été absent, souvent de longs mois, pour cause de burn-out ?

C’est un syndrome qui se marque par une variété de causes et de symptômes : épuisement, généralement lié à un surinvestissement professionnel, qui amène à une forme de dépression.

Il affecte tous les secteurs, mais on l’a vu toucher en particulier les secteurs exposés au Covid : soins de santé, enseignement…

De phénomène rare ou anecdotique, il est devenu endémique, comme l'annonçait l'ouvrage Global burn-out du philosophe Pascal Chabot, il y a déjà 10 ans. On estime que plus de 30 000 personnes en Belgique sont affectées, et qu'il représente un quart des absences prolongées pour maladie.

On peut rentrer dans des distinguos entre burn-out (épuisement), bore-out (lassitude), brown-out (perte de sens).

Ce dégoût pour leur travail actuel pousse certains à se réinventer, dans une tout autre vocation professionnelle. Le fameux "tout plaquer et partir élever des chèvres".

Au-delà de la caricature, ils sont nombreux à avoir réussi une telle bifurcation, où ils retrouvent un sens, souvent bien plus concert.

Attention toutefois à s’engager dans un choix éclairé (et idéalement, accompagné), pas uniquement dans une réaction de rejet du système.

Le "système", on l’a dit, avec tous ses défauts, reste une machine puissante, pour le meilleur et pour le pire.

On connaît des histoires de maraîchers débutants qui sont forcés d’arrêter, épuisés (et donc dans une autre forme de burn-out), après une saison ou deux : par faute d’une récolte gâchée par la météo, ou parce que les réseaux de distribution (ou les habitudes des consommateurs) ne sont pas au rendez-vous pour écouler leurs produits à un prix décent.

Ces métiers de transition sont riches de sens, et à encourager. Mais en étant conscient que l’on entre dans un monde où beaucoup d’éléments d’un nouveau système sont encore à inventer.