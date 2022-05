Jan De Nul dans le rouge mais confiant grâce à son carnet de commandes

Le groupe a essuyé l'an dernier une perte nette de 20 millions d'euros, alors que l'entreprise affichait encore un an plus tôt un bénéfice net de 25 millions d'euros.

Le groupe belge Jan De Nul, spécialiste du dragage et constructeur d'éoliennes en mer, a vu son chiffre d'affaires passer de 1,91 milliard d'euros en 2020 à 1,7 milliard l'an dernier, à cause de la pandémie de coronavirus. Son bénéfice d'exploitation (ebitda) atteint 231 millions d'euros en 2021. Le groupe a essuyé l'an dernier une perte nette de 20 millions d'euros, alors que l'entreprise affichait encore un an plus tôt un bénéfice net de 25 millions d'euros, indique Jan De Nul, qui a publié lundi son rapport annuel.

"Le virus reste une menace certaine qui impose de nouveau un régime de confinement dans certaines régions, en particulier dans des zones majeures d'Asie où le Covid-19 est resté un perturbateur important de la chaîne d'approvisionnement et des processus de construction opérationnels. Jan De Nul Group a également subi un impact grave de sa performance opérationnelle sur ces marchés", commente l'entreprise.

Jan De Nul avait renoué avec la croissance en 2019, avec un chiffre d'affaires d'un peu plus de 2 milliards d'euros. En 2020, en raison du coronavirus, le chiffre d'affaires avait chuté de 6 %, s'établissant à 1,91 milliard d'euros. En 2020, le bénéfice net atteignait 25 millions d'euros, soit plus de deux fois moins qu'en 2019 (61 millions).

1,4 milliard d'euros de contrats

Le groupe Jan De Nul envisage toutefois l'avenir avec confiance et se dit "convaincu qu'il retrouvera son excellence opérationnelle d'antan, grâce à un carnet de commandes de taille qui enregistre une hausse de 43 % pour atteindre 4,6 milliards d'euros à la fin de l'année". Ce carnet de commandes a également poursuivi sa progression durant les premiers mois de 2022, avec des contrats supplémentaires signés pour une valeur totale de plus de 1,4 milliard d'euros.

Parmi ces nouveaux projets figurent entre autres la construction de deux bases aériennes identiques pour accueillir les nouveaux avions de chasse F-35 : l'une à Florennes et l'autre à Kleine-Brogel. L'entreprise installera également deux câbles haute-tension sous-marins pour relier les réseaux électriques d'Irlande et du Royaume-Uni.

"Même avec ces perspectives brillantes, nous sommes conscients du fait que nous avons entamé 2022 dans un environnement très turbulent en raison des risques persistants pour la chaîne d'approvisionnement dus à la pandémie, et plus récemment à la situation en Ukraine, entraînant une pression inflationniste et une instabilité des prix", conclut le groupe.