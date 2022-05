TikTok peut-il aider les étudiants à réviser?

Dans un précédent article, nous vous avions déjà parlé de ces étudiants qui se filmaient en train de réviser. Ce type de vidéos, appelées "gongbang" étaient particulièrement appréciées des jeunes qui avaient du mal à se motiver seuls chez eux. Voir d'autres étudiants en train de bosser avait en effet quelque chose d'inspirant. Eh bien cette tendance a également gagné TikTok.

Comme l'expliquent plusieurs médias, qui citent ETX Daily Up Studio, sur TikTok, il n'est pas rare que des jeunes se donnent rendez-vous dans des lives pour étudier ensemble. Une tendance qui prend évidemment de l'ampleur à l'approche des examens. Même si tout le monde ne joue pas le jeu, l'ambiance se veut tout de même la plus studieuse possible.

Preuve du succès, les hashtags #StudyWithMe et #StudyStream sont particulièrement utilisés. Le premier compte 3,6 milliards de vues tandis que le deuxième en compte 288,7 millions. Les jeunes utilisent également ces hashtags pour donner quelques astuces à leurs camarades de classe.

Ces initiatives suffiront-elles à aider les étudiants à réviser? Peut-être, à condition de ne pas se laisser distraire par les autres vidéos disponibles sur TikTok...