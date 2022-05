Le groupe chimique DSM fusionne avec la Suissesse Firmenich

Les deux entreprises affirment qu'elles deviendront leaders dans le domaine de la création et l'innovation dans l'alimentation, la beauté et le bien-être.

Le groupe chimique et pharmaceutique néerlandais DSM va fusionner avec son homologue suisse Firmenich, a-t-on appris mardi. Les deux entreprises affirment qu'elles deviendront ainsi leaders dans le domaine de la création et l'innovation dans l'alimentation, la beauté et le bien-être. La nouvelle société issue de la fusion s'appellera DSM-Firmenich. Selon les intéressées, il s'agit d'une fusion entre égaux. Les actionnaires de DSM devraient détenir 65,5% de la nouvelle société, le reste des actions étant destinées aux détenteurs de titres de Firmenich. Les Suisses apportent en outre plus de 3,5 milliards d'euros dans le cadre de l'accord, sous réserve d'ajustement. DSM-Firmenich comptera quelque 28 000 travailleurs et travailleuses dans le monde, pour un chiffre d'affaires de 11,5 milliards d'euros.

Après la fusion, qui devrait être achevée dans le premier semestre de 2023, l'entreprise aura son siège à Kaiseraugst, en Suisse, et à Maastricht, aux Pays-Bas.

Selon le président du conseil de surveillance de DSM, le Belge Thomas Leysen, la fusion permettra de mieux répondre aux besoins de la clientèle et de réaliser un rendement attractif.

Les entreprises s'attendent à réaliser environ 350 millions d'euros d'économies par an en synergies. Elles misent aussi sur une hausse du chiffre d'affaires de 500 millions d'euros.

Les conseils d'administration des deux entreprises ont soutenu unanimement la fusion. La nouvelle entreprise sera cotée à la Bourse d'Amsterdam.