La famille de Spoelberch rachète la moitié de Tom&Co

Verlinvest a conclu un accord pour acquérir une participation dans Tom&Co. L'opération permettra à la chaîne d'animaleries d'accélérer sa croissance et de devenir un "acteur majeur en Europe", a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse mardi matin. Verlinvest est une société d'investissement de la famille de Spoelberch, l'une des familles historiques à l'origine du géant de la bière AB InBev. La transaction doit encore être approuvée par les autorités de la concurrence. Verlinvest et Tom&Co ne fournissent pas d'autres détails financiers.

Selon le journal économique De Tijd, Verlinvest obtiendrait environ la moitié des actions et la chaîne de magasins d'animaux serait évaluée à 100 à 150 millions d'euros dans le cadre de la transaction.

Tom&Co a vu son chiffre d'affaires en 2021 augmenter de 10 % pour atteindre 264 millions d'euros. La chaîne affirme être leader du marché en Belgique et connaître une croissance rapide en France. Tom&Co compte 180 magasins : 129 en Belgique, 49 en France et deux au Luxembourg.

"Stimulé par l'essor du marché autour des animaux de compagnie, qui sont désormais considérés comme des membres à part entière de la famille, notre secteur est florissant et a connu une forte croissance ces dernières années", a déclaré Thierry le Grelle, PDG et coactionnaire de Tom&Co, dans le communiqué de presse. "Avec le soutien de ce nouvel actionnaire, nous pourrons participer activement à la consolidation du secteur par des acquisitions et ainsi réaliser notre ambition de devenir un leader sur le marché européen."