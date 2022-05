Le nouvel uniforme de Brussels Airlines sera dessiné par une étudiante de l'Académie Royale des Beaux-Arts d'Anvers

Brussels Airlines présentait il y a quelques mois son nouveau logo. En pleine transformation, la compagnie aérienne belge compte également introduire un nouvel uniforme "plus frais" pour son personnel de cabine, ses pilotes et son personnel d'aéroport. Le but : souligner la diversité et le caractère belge de Brussels Airlines.

Pour ce faire, l'entreprise a fait appel au département mode de l'Académie Royale des Beaux-Arts d'Anvers, qui "jouit d'une réputation internationale dans le monde de la mode". Avec cette collaboration, Brussels Airlines souhaite renforcer son identité locale et promouvoir la scène de la mode belge dans le monde entier.

"L'académie respire la qualité et la Belgitude, ce qui en fait le partenaire idéal pour Brussels Airlines", explique dans un communiqué Michel Moriaux, Head of Marketing de Brussels Airlines. "Avec cette collaboration, nous voulons soutenir les talents émergents et offrir à la scène de la mode belge une scène internationale."

Un projet concret

"Nous avons tout de suite été enclins à dire oui au partenariat avec Brussels Airlines parce que c'est une icône belge", avance pour sa part​ Katarina Van Den Bossche, enseignante de Fashion Design et coordinatrice du Antwerp Fashion Department SHOW. "Le partenariat donne aux étudiants l'occasion de découvrir une autre facette de la mode et de la traduire en un projet concret."

Pour devenir le concepteur de l’uniforme complet de Brussels Airlines, cinq étudiants ont chacun du dessiner trois éléments caractéristiques de la tenue, avant d’être départagés. C'est l'étudiante en deuxième année Gabrielle Szwarcenberg qui est sortie gagnante du concours.

©D.R.

"Époustouflant", déclare celle-ci. "Je suis ravie d'avoir l'occasion de redessiner complètement l'esthétique de la compagnie aérienne avec une nouvelle perspective de design."

L'uniforme final sera présenté au printemps 2023.