Changement de nom pour le groupe aérospatial belge Blueberry (Sabca et Sabena Aerospace)

Blueberry, en plein développement et gonflé d'ambition, se rebaptise Orizio et acquiert deux nouvelles filiales. Par ailleurs, Charleroi sera toujours en charge de la maintenance des F-16 américains.

Le groupe aérospatial belge Blueberry (Sabca et Sabena Aerospace), en plein développement et gonflé d'ambition, se rebaptise Orizio et acquiert deux nouvelles filiales, annonce-t-il mercredi, alors que la crise du Covid qui a chamboulé le secteur aérien ces deux dernières années touche à sa fin. "Ce 1er juin, Lufthansa Technik Brussels NV (la filiale belge de Lufthansa Technik) et Lufthansa Technik Maintenance International GmbH (la filiale de Lufthansa Technik chargée de la maintenance en ligne pour les clients hors d'Allemagne) rejoignent officiellement le groupe Orizio", peut-on lire dans le communiqué.

Rassemblant toutes les activités de Maintenance & Engineering issues de Sabena Aerospace, Sabca MRO (Charleroi) et LHT Brussels/LHT Maintenance International, la Division MRO du groupe Orizio opérera désormais sous une seule et unique bannière: Sabena Engineering.

Fort de cette acquisition, le groupe élargit ses activités de maintenance & engineering avec une équipe de 900 personnes, répartie dans 15 pays et assurant ses services auprès de ses clients commerciaux (passagers et cargo), gouvernementaux et de défense.

Nouveaux investissements

En parallèle, Sabena Engineering lance de nouveaux investissements afin de contribuer à la transition écologique nécessaire du secteur aérien. La filiale a ainsi remporté avec son partenaire Comet l'appel à candidature pour le projet de R&D relatif au nouveau projet de démantèlement d'avions et de recyclage de matériaux aéronautiques en Région Wallonne.

Autre chantier en cours: Orizio œuvre à soutenir le développement de sa "filiale de pointe", Sabca, s'enorgueillit le groupe: "la stratégie de Sabca consistant à tirer parti des innovations en matière de lanceurs spatiaux sur le marché de l'aviation porte ses fruits et trouvera prochainement ses premières applications". La filiale poursuit également sa transition industrielle vers des moyens de conception et de production automatisés et digitalisés. Son offre dans le domaine des drones s'étoffe par ailleurs.

Enfin, Orizio lancera avant fin 2022 les premières initiatives de sa nouvelle "Orizio Academy". L'objectif est d'encadrer les formations techniques (au sein de ces centres de formation) et les divers programmes "home-made" de développement individuel, qui seront offerts aux membres du groupe.

"Ces acquisitions et développements de nos filiales Sabena Engineering et Sabca renforcent notre expertise et consolident notre présence internationale avec des infrastructures industrielles en Belgique et à l'étranger", a commenté Stéphane Burton, CEO du groupe Orizio.

Par le biais de ses filiales, Orizio est désormais actif dans la conception, le développement et la fabrication d'équipements aéronautiques et spatiaux. Il offre des services de maintenance et d'ingénierie pour les avions et il possède des activités industrielles sur le marché des drones.

Charleroi toujours en charge de la maintenance des F-16 américains

L'activité de maintenance des F-16 américains se maintient à Charleroi, a indiqué Orizio. Le contrat qui scelle cet accord sur 10 ans s'élève à 350 millions d'euros. La Sabca est responsable, depuis 2001, de la maintenance de la flotte européenne de F-16 de l'armée de l'air américaine (USAF). En mars 2021, l'entreprise avait annoncé le renouvellement de ce contrat. Mais un concurrent avait fait appel et s'était vu attribuer le contrat par la suite. La Sabca avait également introduit un recours contre cette décision.

"Une solution a finalement été trouvée", a déclaré Stéphane Burton, le CEO d'Orizio. La Sabca et son concurrent - un consortium lié à un partenaire américain, qui entretient des avions en Pologne - ont tous deux décroché une partie du contrat. Plutôt au bénéfice de la Sabca d'ailleurs, car le nouveau contrat est plus étendu que le premier, a précisé M. Burton. Il représente un chiffre d'affaires estimé 350 millions d'euros, alors qu'il était initialement question de 250 millions.

Les F-16 américains feront l'objet d'une maintenance, à grande échelle, qui s'étalera sur plusieurs semaines, afin de bichonner les avions "pour leur dernier cycle de vie", selon M. Burton.