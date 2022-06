"Entreprises zombies", "budget public défaillant"... : Pourquoi la Belgique va connaitre autant de faillites en 2022

La Belgique terminera l'année dans le top 3 du nombre de faillites de la zone euro : c'est ce que déclare Allianz Trade, "leader mondial de l'assurance-crédit", dans son dernier rapport. Notre plat pays, "devancé" par l'Autriche et les Pays-Bas, va connaitre 9 100 faillites cette année, soit une augmentation de 39 % par rapport à 2021.

La raison, selon Allianz Trade : des entreprises ont bénéficié de subsides liés au coronavirus et de reports de paiement, alors qu'elles n'étaient déjà pas en très bonne santé avant la pandémie.

L'assureur pointe également le fait que 10 à 15 % des entreprises belges sont des "entreprises zombies" : leur Ebitda (Excédent Brut d'Exploitation) est insuffisant pour payer les intérêts pendant trois années consécutives. "Celles-ci perturbent le tissu économique", explique Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux chez Allianz Trade. "Elles perturbent l'économie générale parce qu'elles n'assurent pas la productivité pour compenser ce qu'elles ont 'acheté' avec l'aide de l'État et sont donc maintenues artificiellement en vie jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus suivre."

Si ces entreprises zombies ne font pas faillite en masse, elles sont les premières à tomber, "ce n'est d'ailleurs pas une mauvaise chose. Le but n'est pas de 'récompenser' les entreprises dont la gestion est médiocre, qui manquent d'innovation, de digitalisation et qui ne cherchent pas de nouveaux marchés. Voyez cela comme une haie de hêtres qu'il faut tailler de temps en temps pour enlever les branches sèches afin de permettre aux branches saines de s'épanouir."

Le rapport ajoute que les reports de dette fiscale différée et les arriérés de loyer, autorisés pendant la pandémie, "feront également des victimes" en Belgique cette année.

"Un budget public défaillant"

Un autre facteur qui plonge la Belgique dans une telle situation est le grand nombre de PME, qui sont principalement des entreprises familiales. Le manque de grandes entreprises propriétaires, dotées de solides amortisseurs financiers, rend les PME plus vulnérables non seulement aux facteurs macroéconomiques (hausse des coûts de l'énergie, du transport, du personnel...), mais également au risque de défaut de paiement.

Sur ce point, l'assureur précise que seulement 10 à 15 % des entreprises belges disposent d'une assurance-crédit contre le défaut de paiement. Or, en cas de demande d'un financement complémentaire ou d'un prêt-relais, les banques en demandent une preuve aux PME. "En principe, 40 000 entreprises devraient y avoir recours."

En outre, tance le rapport, "la fragilité du tissu économique belge est liée à un budget public défaillant et peu influent sur le plan fiscal". Par ailleurs, "les pays orientés vers l'exportation, comme la Belgique et les Pays-Bas, sont également beaucoup plus sensibles aux développements internationaux tels que la guerre en Ukraine."

Allianz Trade encourage les PME, par la voix de Johan Geeroms, à avoir le courage de "répercuter les conséquences inflationnistes de l'économie mondiale, même partiellement, sur le client final", sans avoir peur de perdre des parts de marché. "La diversification du portefeuille de clients et des secteurs d'activité reste également importante. Il est aussi essentiel de ne pas aller trop loin en termes d'exportations. Créez vous-même un espace de marché par l'innovation de valeur, au lieu de vous battre avec les autres pour l'obtenir."

"Quoi qu'il en soit", conclut le rapport, "Allianz Trade s'attend à ce que la Belgique baisse de +10 % pour atteindre 10 000 faillites prévues en 2023, atteignant pratiquement le même niveau d'insolvabilité qu'avant la pandémie en 2019." À l'échelle mondiale, les faillites augmenteront de 10 % en 2022 et de 14 % en 2023.