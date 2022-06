Le contrat signé a une valeur estimée entre 40 et 50 millions de dollars.

IBA renforce sa position de leader sur le marché américain et vend un nouveau centre de protonthérapie en Floride

La société néo-louvaniste IBA va installer une solution de protonthérapie compacte "Proteus ONE" dans l'hôpital régional de Boca Raton, dans le sud de la Floride (USA), a-t-elle annoncé mercredi. La protonthérapie est un procédé de traitement du cancer dans lequel IBA est un leader mondial.

Le contrat signé, d'une valeur estimée entre 40 et 50 millions de dollars, comprend un accord pluriannuel d'exploitation et de maintenance.

Le traitement des premiers patients devrait débuter en 2024. Il s'agit du deuxième appareil de protonthérapie vendu par IBA à ce partenaire américain, le "Baptist Health Cancer Care".

"Ce nouveau contrat continue de renforcer notre position de leader sur le marché américain et est le 20ème système de protonthérapie IBA vendu dans ce pays. Nous sommes heureux de nous associer une nouvelle fois au réseau de soins contre le cancer de Baptist Health afin de permettre aux patients atteints du cancer d'accéder à la technologie de radiothérapie la plus avancée. Après avoir travaillé avec le Miami Cancer Institute, qui a traité plus de 1 000 patients à ce jour, nous sommes impatients d'aider Lynn Cancer Institute à fournir des soins de classe mondiale contre le cancer", se réjouit le CEO d'IBA, Olivier Legrain.