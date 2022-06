Journée mondiale du vélo: de plus en plus de travailleurs belges parcourent plus de 30 km par jour

A l'occasion de la journée mondiale du vélo ce vendredi 3 juin, le groupe de services RH Acerta dévoile une enquête réalisée par Indiville auprès de plus de 2 000 travailleurs belges. Il ressort que pas moins d'un actif belge sur trois dit prendre parfois, souvent ou toujours le vélo pour aller travailler.

En outre, la distance parcourue est de plus en plus élevée, puique 18 % des Belges roulent plus de 30 kilomètres par jour dans le cadre de leurs déplacements domicile-lieu de travail, alors qu'ils n'étaient que 7 % en 2016.

Moins la distance domicile-lieu de travail est élevée, plus les Belges utilisent le vélo. ©Acerta

"Le succès du vélo électrique et du leasing vélo a sans aucun doute contribué à ce que les Belges parcourent de plus grandes distances à vélo pour se rendre au travail, analyse Catherine Langenaeken, experte en mobilité chez Acerta Consult. Ils ont démocratisé la pratique du vélo : aller travailler en pédalant est devenu envisageable pour plus de personnes grâce à l'assistance électrique".

Et en effet, toutes les catégories d'âge optent pour le vélo, avec 25,6 % de trentenaires, 24 % de quadragénaires et 24,2 % de quinquagénaires qui vont, au moins occasionnellement, au bureau à vélo.

Même certains plus de 60 ans utilisent régulièrement le vélo pour aller travailler. ©Acerta

"Un travailleur belge sur quatre peut désormais bénéficier d'un leasing vélo par le biais de son employeur, précise Catherine Langenaeken. Et si 32 % n'ont pas encore cette possibilité, ils sont bel et bien intéressés. Avec un maximum de 0,25 euro d'indemnité vélo par kilomètre effectivement parcouru, ce moyen de transport peut également offrir aux travailleurs un complément financier appréciable. Environ 20 % des travailleurs cyclistes reçoivent actuellement une indemnité de leur employeur pour se rendre au travail en pédalant".