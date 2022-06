La société du Bel 20 Aperam pourrait fusionner avec son concurrent espagnol Acerinox

Le spécialiste de l'inox Aperam, membre de l'indice boursier Bel 20, envisage une fusion avec son concurrent espagnol Acerinox, selon plusieurs sources de l'agence de presse financière Bloomberg. Aperam a confirmé vendredi matin l'existence de "discussions très préliminaires". Les deux entreprises examineraient, avec des conseillers, un deal potentiel. Un mariage qui devra avoir le consentement de la famille Mittal, celle-ci possède quelque 40 % d'Aperam, qui est une ancienne division du groupe ArcelorMittal sortie du groupe et mise en Bourse en 2011. Mais il faudra également le consentement de la famille espagnole March, qui est, elle, le principal actionnaire d'Acerinox, avec une part de 18%.

Dans une brève déclaration, Aperam confirme que "de discussions très préliminaires avec Acerinox en lien avec une possible transaction qui pourrait résulter en une combinaison des entreprises ont récemment été engagées". Ces discussions sont à leurs prémices et aucun accord n'a été conclu à ce stade sur l'étendue, la structure ou les termes d'une possible transaction, ajoute Aperam, pour qui "il n'y a pas de certitude qu'un tel accord puisse être conclu" ni aucune certitude, le cas échéant, sur ses éventuelles conditions.

Une transaction pourrait toutefois faire froncer les sourcils des autorités de la concurrence, les deux entreprises étant parmi les principaux producteurs d'acier inoxydable en Europe. Acerinox est notamment leader du marché aux Etats-Unis en Afrique du sud et en Asie.

Peu après 10h30, l'action Aperam bondissait de plus de 5 %, à 40,88 euros.

Aperam est coté sur les Bourses de Bruxelles, Amsterdam, Paris et Luxembourg et a son siège social à Luxembourg. Le groupe possède six usines, dont deux en Belgique, à Châtelet, près de Charleroi, et à Genk, dans le Limbourg.