Premiers transports ferroviaires Hongrie-Belgique pour le constructeur Audi : une baisse de 2 600 tonnes de CO₂ émis par an

Audi transporte des composants destinés à la fabrication de ses batteries depuis la Hongrie vers Bruxelles en train, une première pour le constructeur allemand. Jusqu'à présent, ces transports étaient effectués par camions. Selon l'entreprise automobile, cela permettra d'éviter l'émission de 2 600 tonnes de CO₂ par an. Chaque jour, entre 12 à 15 poids lourds parcourent donc 1 300 kilomètres chargés des modules et cellules nécessaires à la fabrication des Audi e-tron et e-tron Sportback à l'usine de Forest.

Le changement de transport, qui passera désormais par DB Cargo, a été lancé en mai et doit s'achever début 2023. "Dans la mesure du possible, Audi utilise l'offre DB eco plus de DB Cargo", qui implique que "la quantité d'électricité qui y est consommée provient exclusivement de sources renouvelables telles que l'énergie éolienne, hydraulique ou solaire". Cette option sans émission de CO₂ est pour l'instant disponible en Allemagne et en Autriche. Sur les tronçons ferroviaires hongrois et belges, Audi utilise DB eco neutral, c'est-à-dire qu'elle compense la quantité d'électricité consommée par des certificats climatiques.

"Depuis 2018 déjà, notre site est neutre en matière de bilan carbone. C'est pourquoi nous visons également une orientation durable dans la chaîne d'approvisionnement et contribuons à tous les niveaux à la protection de l'environnement", commente le CEO d'Audi Brussels, Volker Germann. L'expérience bruxelloise est pionnière, l'entreprise envisage de l'étendre à l'ensemble de ses transports de composants pour 2025.