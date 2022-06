Salmonelle dans des produits Kinder: le redémarrage de l'usine Ferrero d'Arlon reporté

Nous avons besoin d'un "petit délai supplémentaire", reconnait vendredi la direction, tandis que, de source syndicale, on évoque la dernière semaine de juin pour une relance des opérations. Au mois d'avril, un lien avait été établi entre des personnes tombées malades après avoir consommé divers produits en chocolat Kinder et l'usine Ferrero d'Arlon. Selon le dernier décompte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), 266 cas confirmés et 58 probables ont été détectés dans 13 pays. Rien qu'en Belgique, 62 cas de salmonellose sont liés à cette épidémie, avait communiqué à la mi-mai l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca).

L'entreprise avait été contrainte à la fermeture, le 8 avril dernier, après cet accident bactérien qui touche plusieurs œufs et friandises en chocolat Kinder. L'Afsca a rappelé la totalité des produits Kinder qui y sont fabriqués et a retiré à ce site son autorisation de production.

L'usine Ferrero souhaitait redémarrer sa production le 13 juin. C'est la première date possible de reprise qui avait été évoquée il y a quelques semaines, explique sa direction. Il apparait cependant qu'un "petit délai supplémentaire" est nécessaire, confie la porte-parole du site Laurence Evrard. "Nous sommes toujours en train de travailler avec l'Afsca", explique-t-elle, évoquant un travail qui se fait de façon "constructive" et "en profondeur". "Nous avons la volonté que tout soit parfait lorsqu'on redémarrera", assure la porte-parole.

Du côté syndical, on confirme que la date du 13 juin n'est plus d'actualité. "Lors de notre dernière réunion avec la direction, il était question d'un redémarrage lors de la dernière semaine de juin", glisse ainsi Sylviane Arnould de la CSC Alimentation et Services. Elle s'inquiète de l'impact sur l'emploi qu'aura ce report alors qu'un maintien de la rémunération pour les travailleurs a été négocié jusqu'au 12 juin.

Selon le site internet de l'entreprise, l'usine d'Arlon, ouverte en 1989, emploie 725 personnes, "un chiffre qui peut monter jusqu'à 1.100 en période de pointe saisonnière".

Le parquet de Luxembourg a par ailleurs ouvert une enquête judiciaire contre Ferrero.