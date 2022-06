"Si les syndicats essaient de conclure des accords à hauteur de 4 ou 5 % d'augmentation, il y a un risque énorme d'alimenter une future inflation"

Face à l'inflation, la hausse des salaires est "un enjeu clé" mais les négociations entre entreprises et syndicats européens doivent rester "responsables", avance auprès de l'AFP James Watson, le chef économiste de l'organisation patronale BusinessEurope.

Quelles sont conséquences de la guerre en Ukraine pour les entreprises européennes?

Clairement, les sites industriels sont touchés de plein fouet. Les entreprises énergo-intensives souffrent des prix élevés de l'énergie. Nous constatons aussi des difficultés persistantes sur les chaînes d'approvisionnement, qui ont été aggravées par les restrictions sanitaires en Chine. De nombreuses entreprises sont à la peine et subissent des pressions sur leurs coûts.

On peut aussi estimer qu'une partie des difficultés que nous connaissons en ce moment est liée à des phénomènes observés pendant la pandémie. Durant la crise sanitaire, la demande s'est déplacée des services vers les biens manufacturés, ce qui a (déjà) créé des goulots d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement. Les deux chocs sont différents, mais la guerre en Ukraine aggrave des fragilités préexistantes.

La réponse des Etats et de l'Union européenne a-t-elle été efficace pour les entreprises?

Au niveau macro-économique, l'UE s'est bien débrouillée. Elle a eu raison de suspendre les règles du Pacte de stabilité et de croissance (qui plafonnent l'endettement et le déficit public, NDLR). Nous réalisons une enquête auprès de nos membres en ce moment et une large majorité d'entre eux jugent que l'environnement fiscal européen est approprié. Au niveau micro-économique, je pense qu'il y a une certaine frustration parmi les entreprises. Nous aurions aimé que le caractère exceptionnel de la situation soit davantage reconnu.

On peut s'attendre à une chute relative de la compétitivité de l'UE, qui est importatrice d'énergie et particulièrement de gaz russe. C'est pour cela que de nombreuses entreprises attendent des dirigeants politiques une prise de conscience que les temps sont particulièrement durs.

Malgré le contexte difficile, les entreprises peuvent-elles aider leurs salariés à faire face à l'inflation?

Les salaires sont un enjeu clé en ce moment. Les prix de l'énergie ont augmenté, et un vrai choc sur les revenus des consommateurs européens s'en est suivi. Nous devons en tenir compte. Malheureusement, le danger de créer une boucle prix-salaires est réel. Si les syndicats essaient de conclure des accords à hauteur de 4 ou 5 % d'augmentation, il y a un risque énorme d'alimenter une future inflation. C'est absolument essentiel de négocier les hausses de salaires de façon responsable. Les entreprises ont absorbé beaucoup de coûts ces six derniers mois, mais il y a des limites à ce qu'elles peuvent faire.

Les gouvernements peuvent contribuer à combler l'écart entre le pourcentage des augmentations et le taux d'inflation de 8 % (8,1 % en zone euro sur un an en mai, NDLR), particulièrement en aidant les ménages vulnérables qui sont frappés par la crise énergétique. Mais il faut essayer de le faire d'une manière qui incite à réduire sa consommation d'énergie, plutôt qu'en abaissement directement la fiscalité sur l'énergie.