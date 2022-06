Acerinox ne fusionnera pas avec le membre du Bel 20 Aperam

Le fabricant espagnol d'acier inoxydable Acerinox a décidé de mettre fin aux négociations de fusion avec son rival Aperam, spécialiste de l'inox et membre de l'indice boursier Bel 20, peut-on lire mardi dans l'Echo. Le conseil d'administration d'Acerinox "a décidé à l'unanimité de ne pas poursuivre les conversations préliminaires avec Aperam, en vue d'étudier une éventuelle opération d'entreprise", a déclaré l'entreprise basée à Madrid dans une déclaration réglementaire. Les deux entreprises avaient annoncé le 3 juin dernier qu'elles menaient des discussions préliminaires sur un éventuel rapprochement.

Aperam est coté sur les Bourses de Bruxelles, Amsterdam, Paris et Luxembourg et a son siège social à Luxembourg. Le groupe possède six usines, dont deux en Belgique, à Châtelet, près de Charleroi, et à Genk, dans le Limbourg.

Cette annonce a provoqué une baisse des titres des entreprises, indique le site Boursorama. Hier, Acerinox cèdait 1,05 % à 11,76 euros à la Bourse de Madrid tandis qu'à la Bourse de Paris, Aperam perdait 1,01 % à 39,24 euros.