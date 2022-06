Carrefour finalise l'acquisition du brésilien Grupo Big, dont la valeur excède 1,3 milliard d'euros

La filiale brésilienne de Carrefour, leader dans le pays d'Amérique latine, a finalisé l'acquisition annoncée en avril 2021 de Grupo Big auprès d'Advent International et Walmart sur la base d'une valeur d'entreprise de 7 milliards de reais, a annoncé le groupe mardi. Au taux de change actuel, la valeur d'entreprise est de 1,35 milliard d'euros. L'acquisition permet à Carrefour "de se renforcer dans ses formats traditionnels notamment le cash&carry et les hypermarchés", et de s'étendre sur le segment des supermarchés, selon un communiqué mardi.

Carrefour anticipe "un potentiel de synergies significatives", permettant d'envisager "une contribution additionnelle nette" à l'excédent brut d'exploitation (ebitda) d'"au moins 2 milliards de reais", soit 390 millions d'euros, en 2025. "L'acquisition a été réalisée à 70 % en numéraire et à 30 % en nouvelles actions Carrefour Brésil", précise le groupe, qui détient à l'issue de l'opération "environ 67,7 %" de Carrefour Brésil, contre 71,6 % précédemment.

Abilio Diniz, milliardaire brésilien et deuxième actionnaire de Carrefour, possède 7,2 % de Carrefour Brésil, tandis que les précédents détenteurs de Grupo Big, Advent International et Walmart détiennent via des filiales "une participation conjointe de 5,6 %", détaille encore Carrefour.

Le PDG de Carrefour Alexandre Bompard - qui doit être nommé président du conseil d'administration de Carrefour Brésil à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire en juillet prochain à Sao Paulo - a estimé que cette acquisition était "un mouvement stratégique, non seulement pour Carrefour au Brésil, mais pour l'ensemble du groupe".

Abilio Diniz est lui appelé à être nommé lors de cette assemblée générale extraordinaire vice-président du conseil d'administration de Carrefour Brésil.

25 % du marché de la distribution alimentaire

L'annonce de cette acquisition, en 2021, avait été faite deux mois après l'échec du rapprochement avec le groupe canadien Couche-Tard, victime du refus catégorique du gouvernement français en période de pré-campagne électorale.

Carrefour Brésil exerce "désormais sur un nouveau segment de marché avec le format Sam's Club, via un accord de licence avec Walmart", précise encore Carrefour, selon qui le rapprochement "crée un groupe comptant plus de 1 000 magasins dans le pays, représentant près de 25 % du marché de la distribution alimentaire au Brésil".

L'autorité brésilienne de la concurrence a demandé la cession de 14 magasins d'ici la fin de l'année.

En 2021, Carrefour a réalisé un bénéfice net en forte hausse, à 1,07 milliard d'euros, pour des ventes en progression de 2,3 % à 81,245 milliards d'euros (à nombre de magasins comparables). Présent dans près de 40 pays, il revendique 320 000 collaborateurs dans son réseau de magasins intégrés pour "plus de 500 000 personnes travaillant sous enseigne Carrefour dans le monde".