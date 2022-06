Le patron emblématique de Starbucks partira finalement fin mars 2023

McDo, Coca Cola, Starbucks... : ces symboles de l'Amérique, mis sous pression, qui quittent la Russie

McDonald's, Coca-Cola, Starbucks, IBM et quelques autres multinationales américaines pointées du doigt car elles tardaient à couper les ponts avec la Russie ont finalement cédé à la pression publique et suspendu leurs opérations dans le pays, en réaction à l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Au total, plus de 290 grandes entreprises ayant une présence importante en Russie ont annoncé leur retrait, selon un inventaire tenu à jour par une équipe de l'université de Yale.