L'embargo sur le pétrole russe ne devrait pas affecter les activités de Lukoil Belgium

Les sociétés Lukoil Belgium N.V. et Lukoil Netherlands B.V., filiales du groupe énergétique russe Lukoil, "achètent toute leur essence et la majeure partie de leur diesel directement sur le marché ARA (Amsterdam-Rotterdam-Anvers)".

L'embargo décidé par les pays de l'Union européenne sur le pétrole et les produits pétroliers provenant de Russie "ne devrait pas affecter les activités de Lukoil Belgium N.V. et Lukoil Netherlands B.V. et ne créera pas d'obstacles en termes d'approvisionnement", a réagi mardi l'exploitant de stations-services. Ce dernier assure que la décision européenne n'empêche pas ses réseaux de vente au détail et ses terminaux de carburant au Benelux de fonctionner "normalement".

Les sociétés Lukoil Belgium N.V. et Lukoil Netherlands B.V., filiales du groupe énergétique russe Lukoil, "achètent toute leur essence et la majeure partie de leur diesel directement sur le marché ARA (Amsterdam-Rotterdam-Anvers)", ajoute Lukoil Belgium.

"En 15 ans d'activités au Benelux, le réseau de distribution Lukoil a atteint près de 260 stations gérées par des représentants indépendants locaux, permettant à plus d'un millier de familles de bénéficier de revenus substantiels. Par ailleurs, toutes les taxes que nous payons sont reversées aux autorités fiscales belges, néerlandaises et luxembourgeoises", affirme encore l'entreprise.

Ni Lukoil ni sa direction ne figurent sur la liste des sanctions européennes, prises à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine, assure le groupe.