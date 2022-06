Fluvius va investir 4 milliards d'euros supplémentaires dans le réseau électrique jusqu'en 2032

Le gestionnaire de réseau Fluvius va investir 4 milliards d'euros supplémentaires dans le réseau électrique de la Flandre au cours des dix prochaines années, afin de le rendre résistant à l'arrivée de plus en plus de voitures électriques et de pompes à chaleur. Cet investissement vient s'ajouter aux investissements réguliers de 7 milliards d'euros, est-il apparu mercredi lors d'une conférence de presse où le plan d'action "No Regret" a été présenté. Les investissements supplémentaires seront répercutés sur le consommateur final, mais selon Jean Pierre Hollevoet, responsable de la transition énergétique chez Fluvius, ils devraient se limiter à une augmentation de 10 % de la composante technique des tarifs de distribution d'ici 2032. "Aux taux actuels, cela correspond à un coût supplémentaire d'environ 25 euros par an pour une famille moyenne", a-t-il déclaré mercredi.

Selon le plan, 30 000 kilomètres, soit 40 % du réseau basse tension du gestionnaire de réseau, seraient modernisés ou renforcés, ainsi que 6 000 kilomètres, soit 13 % du réseau moyenne tension (important pour l'industrie, ndlr) et un tiers, soit 22 450 cabines de distribution.

Ne rien faire n'est pas une option, a souligné M. Fluvius, car cela signifierait la menace de coupures de courant. Dans le même temps, le gestionnaire de réseau a souligné l'importance des mesures d'accompagnement, telles que l'introduction du compteur numérique et du tarif de capacité, qui devraient limiter les pics de consommation sur le réseau. Sans ces mesures, le coût des investissements nécessaires risque de doubler d'ici à 2050.

En revanche, les investissements dans le réseau de gaz seront réduits de moitié environ (88 millions d'euros par an, ndlr). Fluvius ne veut pas étendre ce réseau, mais surtout en garantir la sécurité et la fiabilité.

Le plan d'investissement de Fluvius prévoit la construction de 1,5 million de voitures électriques d'ici à 2030, le chauffage de 12 % des bâtiments au moyen d'une pompe à chaleur et la multiplication des panneaux solaires et des éoliennes. Le plan d'investissement a été établi pour dix ans, mais sera évalué chaque année.

Les plans sont disponibles pour consultation à l'adresse www.fluvius.be/investeringsplan. Une consultation publique aura lieu dans les semaines à venir, au cours de laquelle les parties prenantes pourront faire part de leurs commentaires.