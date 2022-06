Microsoft se retire davantage de la Russie en raison de la guerre

Le groupe américain de logiciels et de technologies Microsoft poursuit son retrait de la Russie en raison de la guerre en Ukraine. En mars, la société a déjà cessé de vendre de nouveaux produits et services dans le pays, mais elle a continué à soutenir les clients existants et à maintenir des bureaux. "En raison des changements dans les perspectives économiques et de l'impact sur nos activités en Russie, nous avons pris la décision de réduire considérablement nos activités en Russie", a déclaré la société. Microsoft déclare qu'elle continuera à honorer les obligations contractuelles existantes avec les clients russes et que la suspension des nouvelles ventes restera en vigueur.

Selon un porte-parole de Microsoft, plus de 400 employés seront affectés par cette décision. "Nous travaillons en étroite collaboration avec les employés concernés pour nous assurer qu'ils sont traités avec respect et qu'ils reçoivent tout notre soutien pendant cette période difficile."

De nombreuses grandes entreprises occidentales ont cessé leurs activités en Russie après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le conglomérat technologique IBM a suspendu ses activités dans le pays et Apple et Nike ont interrompu leurs ventes. Le fabricant allemand de logiciels de gestion SAP a également déclaré en avril qu'il prenait des mesures en vue d'un "retrait ordonné" de ses activités en Russie.