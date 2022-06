Guerre en Ukraine : Volkswagen va verser une indemnité de licenciement à ses employés de Nijni Novgorod

Le groupe Volkswagen va verser une indemnité de licenciement à ses employés de l'usine de la ville russe de Nijni Novgorod qui ont démissionné volontairement. Cette mesure est une conséquence des sanctions dues à la guerre en Ukraine. Volkswagen assemblait des modèles de la marque de base Volkswagen mais aussi des modèles de la filiale Skoda dans l'usine de Nizhny Novgorod. Cependant, l'usine appartient au groupe GAZ, dont Oleg Deripaska est copropriétaire. Et Deripaska est sur la liste des sanctions occidentales.

Dans un premier temps, Volkswagen s'est vu accorder une exemption temporaire permettant à l'usine de continuer à fonctionner. Mais cette exception n'a pas été renouvelée, a indiqué le constructeur automobile allemand dans un communiqué de presse ce jeudi. La coopération avec GAZ va maintenant prendre fin, déclare un porte-parole de Volkswagen. Environ deux cents employés ont été touchés.

Le journal russe Kommersant, qui est soumis aux règles de la censure russe, rapporte que les employés qui mettent fin à leur contrat avant le 17 juin recevront encore six mois de salaire. Ceux qui le feront avant le 29 juin bénéficieront encore de cinq mois.

Volkswagen ne construisait pas de voitures complètes dans l'usine située à environ 430 kilomètres à l'est de Moscou. Toutefois, le processus de production CKD ("completely knocked down") a été appliqué. Il s'agissait de fournir des pièces et des systèmes séparés qu'il suffisait d'assembler.

Le groupe Volkswagen possède sa propre usine à Kaluga, à 150 km au sud-ouest de Moscou. La production est interrompue depuis le 3 mars en raison des problèmes d'approvisionnement résultant des sanctions. Jusqu'à présent, Volkswagen n'a rien dit au sujet d'un éventuel retrait complet du marché russe.