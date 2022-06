Les navettes de bus Flibco relient désormais Brussels Airport à 11 villes en Belgique et à l'étranger

Start-up et grandes entreprises s'associent sur la mobilité douce: "La seule chose qui fait vraiment bouger les gens et les entreprises, c’est l’argent et non pas la réduction des émissions de CO₂"

Cela ne vous aura pas échappé, surtout si vous vivez ou vous travaillez en ville : avec le retour du beau temps et la fin progressive des restrictions sanitaires, le trafic a repris vigueur ces dernières semaines.