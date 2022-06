Cartoonbase, la "coquille vide" devenue pépite, lorgne les Etats-Unis

Une société créée en 2000 n’est plus une start-up, on est bien d’accord. Sauf que, dans le cas de Cartoonbase, il y a eu un "avant" et un "après" 2015, année d’une véritable renaissance pour cette société créée, voici plus de vingt ans, par le consultant-philosophe Luc de Brabandere et l’illustrateur Olivier Saive.

Reprenons. À l'origine, Cartoonbase est, comme son nom l'indique, une "base de cartoons". L'idée ? Profiter de la montée en puissance d'Internet pour créer une banque de dessins en ligne où des cartoonistes proposeraient, moyennant rémunération, leurs créations à des entreprises. A priori séduisant, le projet n'a jamais décollé. Luc de Brabandere est pourtant convaincu que la création visuelle pouvait aider les entreprises à mieux réfléchir. Ce "fellow" du Boston Consulting Group, bien connu des lecteurs de La Libre, va donc maintenir la tête de Cartoonbase hors de l'eau jusqu'à dénicher le duo capable de sortir l'agence de sa longue période de sommeil.

Opération "tabula rasa"

Ce duo est constitué de Martin Saive, graphiste (par ailleurs, fils du cofondateur Olivier), et de Thomas Doutrepont, ex-étudiant de Luc Brabandere à la Louvain School of Management. La paire, talentueuse et très complémentaire, va parvenir rapidement à transformer la "coquille vide" (sic) en pépite innovante et performante. "Lors de notre rencontre, en 2015, on a fait tabula rasa et, un an plus tard, on relançait Cartoonbase sur de nouvelles bases", racontent les deux jeunes trentenaires (qui contrôlent environ 70 % de la société, Luc de Brabandere conservant un tiers du capital).

Table rase, certes, mais sans renier la vision portée par les deux fondateurs historiques de Cartoonbase. À savoir que, depuis des millénaires, rien de tel qu'une bonne image pour communiquer. Mais Martin Saive et Thomas Doutrepont savent aussi, pour avoir déjà côtoyé le monde des entreprises, que si celles-ci ont besoin de communiquer, elles doivent de plus en plus (s')expliquer, en interne comme vis-à-vis du monde extérieur. "Une bonne illustration, accompagnée des bons mots, a l'avantage de pouvoir expliquer et clarifier un message ou une stratégie, mais aussi de véhiculer des émotions", résument les deux associés.

Le métier de Cartoonbase est de proposer toute une gamme de solutions visuelles créatives pour "donner un supplément d'âme" aux messages des entreprises. La vidéo y occupe une place prépondérante. Autre spécificité : Cartoon base fait du sur-mesure. "On travaille un peu comme des artisans. Quand un client vient nous voir, son message est souvent le même : on a un truc très compliqué qu'on ne parvient pas à communiquer et à expliquer. À nous alors de trouver la solution."

Une croissance qui s’accélère

Cartoonbase travaille aussi bien pour des multinationales que des ONG ou des organismes internationaux. Ainsi, parmi les clients, on trouve Solvay, Engie ou le Club Med, mais également le prestigieux MIT (Massachusetts Institute of Technology), Bertrand Piccard et la Fondation Solar Impulse ou le HCR (Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés). Outre sa présence à Bruxelles, Cartoonbase, qui emploie actuellement une quarantaine de personnes, dispose de bureaux à Lausanne et à Paris. "La suite logique serait de poser un pied aux États-Unis, où nous avons déjà plusieurs clients. Il est important d'avoir une proximité avec eux. C'est plus qu'un simple rêve, on y travaille", confient Thomas Doutrepont et Martin Saive.

Financièrement, la boîte est aujourd'hui rentable. Depuis 2016, Cartoonbase connaît une croissance de ses activités comprise entre 20 et 30 % par an. "On a terminé 2021 sur un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros. Cette année, on s'attend à une croissance de l'ordre de 50 %". La belle endormie a pris son envol !

En bref

Société : Cartoonbase, fondée en 2000 par Luc de Brabandere et Olivier Saive, a été reprise en 2015 par Martin Saive (directeur de création) et Thomas Doutrepont (directeur général).

Investisseurs : fonds propres.

Site web : https://cartoonbase.com.

Particularité : avant Cartoonbase, Thomas Doutrepont a été business analyst en Malaisie pour le compte d'une start-up créée par Rocket Internet (start-up studio allemand). Martin Saive, lui, a travaillé comme créatif dans des agences de pub (Leo Burnett, McCann…).