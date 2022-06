Frontline augmente encore sa participation dans Euronav

Selon un communiqué de presse publié ce vendredi, la compagnie norvégienne de transport maritime par pétroliers Frontline a de nouveau augmenté sa participation dans la société belge Euronav. Les Norvégiens ont acheté 3,82 % supplémentaires par le biais d'un échange d'actions. C'est déjà la deuxième opération de ce type en quelques semaines.

Frontline, directement et indirectement par l'intermédiaire de son PDG John Frederiksen, détient déjà plus de 16 % du capital d'Euronav. Frontline a de nouveau eu recours à des négociations privées sur une offre d'échange avec des actionnaires individuels, comme elle l'a fait à la fin du mois de mai. Les Norvégiens veulent ainsi s'imposer face à leur concurrent belge, comme ils l'avaient indiqué précédemment. Ils accepteraient déjà un taux d'acceptation de 50,1 %.

Lors de cette dernière opération, Frontline a reçu 7,708 millions d'actions d'Euronav en échange de 10,753 millions de ses propres actions.

Euronav et Frontline ont annoncé il y a environ deux mois qu'elles souhaitaient fusionner, ce qui donnerait naissance à la plus grande compagnie maritime de transport de pétrole au monde. Mais ces projets se heurtent à la résistance du principal actionnaire d'Euronav : le CMB appartient à la famille anversoise Saverys. Ce dernier préfère une stratégie d'écologisation et veut diversifier sa flotte en s'éloignant du transport de pétrole brut.

CMB contrôle 17,97 % d'Euronav, Marc Saverys 15,11 %. Mais la résistance n'est pas soutenue par tous. Par exemple, lors de la dernière assemblée générale d'Euronav, la famille n'a pas réussi à faire nommer ses trois administrateurs.

L'action Euronav (+0,17%) a bien résisté ce vendredi matin dans un marché boursier à la baisse.