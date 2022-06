La Sonaca prolonge son contrat avec Spirit jusqu'en 2033 : "Un signal fort pour sa crédibilité industrielle"

Le groupe aéronautique wallon Sonaca a prolongé jusqu'en 2033 son contrat américain avec Spirit, le plus grand fabricant mondial d'aérostructures et un des principaux fournisseurs du constructeur Boeing, annonce-t-il vendredi. Si l'on y ajoute à cela un autre contrat, en Europe cette fois, cela donne la perspective d'un carnet de commandes de plus de 2 milliards de dollars sur la durée de vie des programmes respectifs. Le groupe a donc obtenu une extension à long terme de son contrat avec Spirit US, allant jusqu'en 2033, autour principalement du Boeing 737. Ce partenariat stratégique permettra à la filiale américaine de Sonaca, LMI, de se recentrer sur les pièces les plus complexes à forte valeur ajoutée et les assemblages complexes.

En complément, Spirit Europe a également confirmé sa confiance dans le groupe wallon vis-à-vis du programme A220.

"Il s'agit d'un signal fort qui témoigne de la compétitivité et de la crédibilité industrielle de Sonaca sur le marché aéronautique, et ce malgré un contexte de crise sanitaire et économique", se réjouit Yves Delatte, le CEO de la Sonaca. Selon lui, l'entreprise dispose de tous les atouts pour entrer dans le top 5 mondial dans les prochaines années.

D'après le patron belge, Spirit représente un chiffre d'affaires "significatif" pour le groupe wallon, plus ou moins équivalent à celui que lui rapportent les contrats avec Airbus. Le contrat européen permet en outre de sécuriser l'emploi sur le site de Gosselies (Hainaut).

Sonaca connaît actuellement une hausse de sa production historique, avec 24 % d'augmentation par rapport à l'année passée. Et s'attend à une nouvelle progression, de 26 %, pour l'année prochaine. Après la crise sanitaire qui a profondément touché l'ensemble du secteur aéronautique, la Sonaca s'attend en effet à une forte reprise dans les années qui viennent.

Dans ce contexte, l'entreprise a déjà embauché 40 personnes cette année et en recherche encore seize autres.

Selon Yves Delatte, l'objectif est de terminer l'année 2022 avec un chiffre d'affaires de 545 millions d'euros et un bénéfice opérationnel de 45 millions, contre respectivement 441 et 12 millions l'an dernier. En 2019, dernière année avant la crise du Covid et de ses conséquences sur le secteur aéronautique, le chiffre d'affaires du groupe était de 780 millions d'euros et le bénéfice opérationnel avait atteint 85 millions d'euros.

>> Lire aussi : L'objectif de la Sonaca est clair : "Rentrer dans le top 3 européen d’ici 2025"