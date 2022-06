L'empire du padel de Marc Coucke va fusionner avec les clubs de l'ancien footballeur Tom De Sutter

L'empire du padel que Marc Coucke est en train de construire va fusionner avec les clubs de padel existants de l'ancien footballeur professionnel Tom De Sutter. Ceci a été annoncé par les deux parties dans un communiqué de presse. L'investisseur Coucke voit une opportunité dans le padel, une variante du tennis qui est devenue très populaire en Belgique ces dernières années. Il a annoncé l'année dernière qu'il voulait construire 100 à 200 terrains de padel avec son "Padelworld", dont un grand nombre en Flandre.

Pour renforcer ses ambitions, Padelworld va fusionner avec Arenal. Arenal est un exploitant de terrains de padel avec quatre clubs en Flandre. L'ancien joueur de football professionnel Tom De Sutter est l'un des fondateurs de l'entreprise, qui est active depuis sept ans.

"Sur la base de la situation actuelle, Arenal commencera avec huit clubs dynamiques et, après rénovation, près de 60 terrains de padel", indique le document. "L'objectif est de développer rapidement Arenal et d'ouvrir des clubs en Belgique et aux Pays-Bas où le sport sociable et le fait d'être ensemble sont centraux."

Le PDG d'Arenal, Mattias Van Holm, et le directeur du développement, Tom De Sutter, seront conjointement responsables des opérations. La société d'investissement de Coucke, Alychlo, les assistera dans leurs projets stratégiques. D'ici à la fin de 2023, l'ambition est de construire 200 à 250 terrains.