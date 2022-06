L'entreprise de technologie sportive Raw Stadia lève un million d'euros

La société de technologie sportive Raw Stadia a levé un million d'euros auprès des entreprises belges d'investissement LRM, Noshaq et Leansquare, ainsi que de l'américaine Stadia Ventures, indique vendredi l'entreprise belgo-britannique dans un communiqué. Raw Stadia aide les équipes sportives professionnelles à surveiller et optimaliser l'impact du terrain sur les prestations des sportifs et sportives. Avec cette levée d'un million d'euros, l'entreprise veut s'adresser au marché international et à différents sports.

L'entreprise a été fondée en 2018 en se concentrant d'abord principalement sur le football. "Après un déploiement réussi et la constitution d'une excellente base de clientèle composée de nombreuses équipes de football de la Bundesliga (ligue allemande de football, NDLR), de la Premier League (en Angleterre, NDLR), de la Jupiler Pro League et dans différentes compétitions européennes de premier plan, nous sommes prêts pour la prochaine étape", commente le CEO Jan Stryckers.

L'objectif est désormais de diversifier les sports étudiés, alors que le base-ball et le football américain sont plus populaires que le football aux États-Unis. En Europe, Raw Stadia voit du potentiel dans le cricket, le rugby et les sports équestres.

Les investissements serviront également à recruter des employés.