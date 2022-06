La plateforme dédiée aux jeunes pousses et jeunes entrepreneurs lance une formation pour devenir "vendeur 2.0".

Startup Vie pose un pied à Liège et étoffe son offre de formations

Comme toute bonne start-up, Startup Vie poursuit ses itérations afin de trouver le meilleur product-market fit (adéquation entre un produit et son marché, en bon français). Mis sur les rails à partir de 2018 par Thierry Huart-Eeckhoudt, personnalité très active et créative au sein de l'écosystème belge des start-up, Startup Vie s'était avant tout positionné comme un média en ligne "100 % vidéo et audio" dédié aux jeunes pousses belges. Aujourd'hui, Startup Vie touche quinze mille jeunes par mois sur ses différents réseaux (dont une chaîne YouTube).

Une autre activité s’est ajoutée au fil du temps : l’organisation de formations. L’objectif est à la fois de permettre à de nouveaux profils, non issus de l’écosystème start-up, de rejoindre l’aventure entrepreneuriale, mais aussi de répondre aux besoins des start-up dans des secteurs en perpétuelle évolution. L’équipe de Startup Vie, qui vient de recruter Camie Tys en vue de renforcer son offre de formations, annonce ce vendredi une double initiative.

YouTubeur d'entreprise et "Sales 2.0"

D'une part, Startup Vie va rejoindre La Grand Poste, à Liège, pour dédoubler sa formation "YouTubeur d'entreprise" (dont une première édition a eu lieu à Bruxelles). Startup Vie offrira, de septembre à décembre, deux formations gratuites en partenariat avec Bruxelles Formation et Technifutur. Une séance d'infos est organisée pour les futurs stagiaires le 20 juin.

D'autre part, Startup Vie va innover en lançant, à partir de septembre, une nouvelle formation : Saleshunt. "Le marché fait face à un double challenge : une pénurie sans précédent de talents commerciaux et une digitalisation du métier de sale", explique Thierry Huart-Eeckhoudt. Saleshunt va aider à devenir un 'sale 2.0'. Nous visons un taux d'embauche de 90 % au sortir de la formation". Une séance d'info est prévue le 16 juin (inscription sur Startupvie.co).