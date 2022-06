Le régulateur britannique place Credit Suisse sur une liste de surveillance plus stricte

L'autorité britannique de surveillance des marchés, la Financial Conduct Authority (FCA), a placé la banque Credit Suisse sur une liste d'établissements nécessitant un contrôle plus strict, selon le Financial Times.

L'autorité britannique aurait expliqué à Credit Suisse avoir pris cette mesure pour répondre à ses inquiétudes quant aux solutions mises en place par la banque pour améliorer sa culture d'entreprise et le contrôle des risques, a affirmé le quotidien financier britannique dimanche soir, citant à l'appui une lettre de cette autorité datant de mi-mai qu'il a consulté.

Contactée par l'AFP, l'autorité financière britannique n'a pas souhaité commenter ces révélations du quotidien aux pages saumon.

Selon le Financial Times, une vingtaine de banques seulement seraient placées sur cette liste de surveillance sur les 60.000 établissements réglementés par la FCA.

"Nous ne faisons pas de commentaires sur nos discussions avec les régulateurs", a de son côté indiqué la banque dans un courriel à l'AFP."Nous sommes maintenant bien avancés dans l'exécution du plan visant à renforcer nos activités et notre culture du risque", a toutefois insisté une porte-parole de la banque qui a lancé une réorganisation de ses activités visant entre autres à réduire la voilure dans la banque d'affaires.

Credit Suisse, le numéro deux du secteur bancaire helvétique, est dans la tourmente depuis mars l'an passé.

La banque avait d'abord été secouée par la faillite de la société financière britannique Greensill, dans laquelle quelque 10 milliards de dollars avaient été engagés par le biais de quatre fonds, puis quatre semaines plus tard par l'implosion du fonds américain Archegos qui a coûté plus de 5 milliards de dollars à la banque.

Mais d'autres scandales ont depuis succédé. En octobre notamment, la banque s'était vu infliger 475 millions de dollars de pénalités par les autorités américaines et britanniques pour mettre fin aux poursuites liées à des crédits accordés à des entreprises d'État du Mozambique, au coeur d'une vaste affaire de corruption.

Ces 475 millions de dollars incluaient l'équivalent de 200 millions de dollars de pénalités imposées par la FCA.

Credit Suisse, qui a promis que 2022 sera une année de transition avec la réorganisation de ses activités, doit faire un point le 28 juin lors d'une journée pour les investisseurs, notamment sur les réductions de coûts dans le sillage de la réorganisation de ses activités.

Pour le deuxième trimestre, la banque s'attend à une probable perte, avait-elle indiqué la semaine passée lors d'un troisième avertissement sur ses résultats.