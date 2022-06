Benoît Deper, CEO d'Aerospacelab : "Nous avons prévu de lancer sept satellites avec SpaceX, dont le premier aura lieu en avril 2023"

"Aerospacelab est une nouvelle preuve que la Belgique possède une base industrielle importante dans le domaine spatial"

A l'occasion d'une réunion informelle de l’Union européenne et de l’Agence spatiale européenne (Esa), La Libre a eu l'occasion d'interviewer Thomas Dermine (PS), secrétaire d’État à la Politique scientifique, et Benoît Deper, fondateur et CEO d'Aerospacelab, qui a eu le privilège de s’adresser à l’assemblée des ministres.