Charleroi déroule le tapis rouge pour Aerospacelab et sa "megafactory" Arospacelab a donné le coup d'envoi mardi, à Charleroi, de la construction d'une usine capable, à partir de 2025, de produire 500 satellites par an. Le volet immobilier, qui pèse 40 millions d'euros, est porté par Sambrinvest. Pierre-François Lovens Journaliste service Economie





Une passerelle reliera la “megafactory” d’Aerospacelab, située à Marcinelle, à un ancien bâtiment des Acec reconverti en parking pour les collaborateurs de l’entreprise spatiale. ©D.R.

Un commissaire européen (Thierry Breton), quatre ministres (Petra De Sutter, Ludivine De Donder, Willy Borsus et Adrien Dolimont), deux secrétaires d'État (Thomas Dermine et Mathieu Michel), un bourgmestre et président de parti (Paul Magnette),...