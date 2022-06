La Belgique, toujours plus friande de bulles, est la cinquième importatrice mondiale de champagne

Les expéditions de champagne vers la Belgique ont à nouveau progressé en 2021, atteignant même un chiffre d'affaires records de près de 167 millions d'euros, notamment porté par la croissance de la consommation à domicile. Après n'avoir que légèrement reculé en 2020 (-1,9 % en volume), les expéditions de champagne à destination de la Belgique ont progressé de 12,4 % en volume en 2021 (par rapport à 2019), selon le Comité Champagne. "Elles ont atteint, pour la première fois depuis 1999, plus de 10 millions de bouteilles (10,3 millions). La Belgique se place ainsi au cinquième rang mondial des pays importateurs de Champagne avec une part de marché totale de 5,8 % des exportations de Champagne", souligne cet organisme semi-public représentant les vignerons et maisons de Champagne.

Depuis 2017, les volumes et le chiffre d'affaires des expéditions de champagne vers la Belgique n'ont fait qu'augmenter, de respectivement 3,2 % et 4,1 % par an en moyenne.

Le marché belge est toujours dominé par les Champagne brut non millésimés, qui représentent une part de marché de près de 92 %. Mais "il est intéressant de noter par ailleurs l'augmentation des expéditions des Champagne faiblement dosés qui, malgré des volumes encore confidentiels, présentent un fort dynamisme (+74,1 % en volume soit +0,7 point de part de marché par rapport à 2019)", constate encore le Comité Champagne dans un communiqué.

Enfin, la consommation de champagne à domicile a continué de progresser en 2021 avec une hausse de 14 % en volume et de 18 % en valeur par rapport à 2020.

>> Relire aussi :Comment le champagne est devenu une boisson de luxe et de prestige