Les retards de paiement des grandes multinationales freinent l'embauche et les investissements durables

Selon une étude de la société Intrum, les multinationales imposent de plus en plus souvent des délais de paiement rallongés à leurs fournisseurs. Une politique qui engendre des répercussions sur les investissements des plus petites entreprises, notamment au niveau de l'emploi et des investissements durables.

De plus en plus de multinationales imposent des délais de paiement plus longs à leurs fournisseurs. Une situation qui complique fortement la vie des plus petites entreprises.

"Actuellement, les multinationales se trouvent en position de force et imposent des délais de paiement plus longs aux entreprises de plus petite taille. Et ce phénomène s'intensifie : 47 % des entreprises interrogées dans le cadre du European Payment Report d'Intrum ont répondu qu'elles avaient été contraintes d'accepter les délais de paiement plus longs demandés par les multinationales, alors qu'elles ne le souhaitaient pas. L'année dernière, elles n'étaient encore que 38 %", révèle l'étude de cette société spécialisée dans le credit management.

"Le retard de paiement n'est pas un problème nouveau, mais dans le climat actuel, le fait que de très grandes entreprises augmentent la pression sur leurs petits fournisseurs est inquiétant", ajoute pour sa part Guy Colpaert, directeur général d'Intrum Benelux. "Nombreuses sont les petites entreprises qui ont été affaiblies par la crise du coronavirus et qui sont incapables d'engager du personnel pour développer leurs produits et leurs services comme elles souhaiteraient le faire."

Des retards qui bloquent les investissements, notamment durables

L'allongement des délais n'est pas sans conséquence, révèle encore l'étude d'Intrum menée auprès de 11 000 entreprises européennes, dont 500 en Belgique. Le phénomène engendre en effet une baisse des investissements des entreprises. A l'échelle belge, 46 % des sondés déclarent qu'ils investiraient dans le recrutement si les paiements étaient plus ponctuels, 71 % qu'ils seraient à leur tour plus rapides dans leurs paiements, et près de 70 % qu'ils amélioreraient leur offre de produits ou de services. "Plus étonnant encore : sept entreprises sur dix (69 %) déclarent qu'elles investiraient plus dans le développement durable", note encore Intrum.

"Il est encourageant de constater que les entreprises envisagent de plus en plus d'investir dans le développement durable. Mais il est aussi primordial de réaliser qu'un paiement plus rapide des factures et l'adoption de bonnes pratiques d'entreprise en matière de paiement permettent aux entreprises de prendre les mesures qui s'imposent dans plusieurs domaines. Les mauvais payeurs influencent donc négativement le fonctionnement global des entreprises", commente encore Guy Colpaert.

La finance, nouveau critère ESG à inclure ?

Dans la foulée, les entreprises ont donc été interrogées sur l'intérêt d'inclure une finance durable dans le score ESG (performance environnementale, sociale et de gouvernance). Ce à quoi plus de six entreprises sur dix (63 %) ont répondu favorablement.

"La finance durable gagne réellement en importance, car elle influence toute la chaine de valeur. Il peut s'agir des donneurs d'ordre ou des créanciers, qui établissent une facture et l'envoient, mais également de toutes les autres parties impliquées dans cette chaine. Tout le monde devrait avoir conscience de sa propre responsabilité sociale et sociétale. Ce serait une bonne chose d'intégrer la finance durable dans le calcul du score ESG d'une entreprise", conclut Guy Colpaert.