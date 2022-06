Delhaize va baisser les prix de 500 produits de base : "Garantir le maintien du pouvoir d'achat de nos clients"

Les supermarchés Delhaize vont baisser les prix de 500 produits de base de leurs marques propres. La diminution des prix varie de 5 à 30 % et concerne des produits dont les clients ont besoin tous les jours, et ce afin de soutenir le pouvoir d'achat, indique le groupe. Baptisée "P'tits Lions", cette opération démarrera ce jeudi 16 juin. Lait (-17 %), riz (-12,8 %), farine (-23,6 %), jus d'orange (-9,7 %), œufs (-5,6 %) et autres seront donc désormais moins coûteux pour les clients.

Guerre en Ukraine, flambée des prix de l'énergie et des matières premières, inflation galopante, etc. "Plus que jamais, le budget des ménages est mis sous pression et le pouvoir d'achat des familles se réduit", souligne Delhaize, d'où cette décision de réduire le prix de vente de certains de ses produits.

"Nous nous concentrons sur nos propres marques qui représentent une alternative qualitative. Les 'P'tits Lions' sont une réponse claire pour garantir le maintien du pouvoir d'achat de nos clients et ce dans toutes les catégories de produits", complète Xavier Piesvaux, CEO de Delhaize, qui précise qu'il ne s'agit pas d'un soutien temporaire de quelques semaines. "La moitié des achats réalisés chez nous concerne des produits de nos marques propres. Nous avons noté que sur les derniers mois, cette proportion a encore augmenté de 10 %."

Cette baisse des prix concerne l'ensemble des magasins physiques ainsi que le commerce en ligne delhaize.be.