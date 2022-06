Elia annonce une levée de fonds de 590 millions d'euros pour soutenir sa croissance

Ce sont plus de 4,7 millions d'actions nouvelles qui seront ainsi émises durant l'opération.

Le gestionnaire du réseau à haute tension Elia souhaiterait lever 590 millions d'euros auprès d'actionnaires existants, a-t-il fait savoir ce mercredi. L'objectif de cette "offre avec droits" est de soutenir la croissance organique du groupe en Belgique et en Allemagne et d'accélérer la transition énergétique par des investissements.

L'offre publique s'adresse aux actionnaires existants et aux détenteurs d'un droit de préférence extralégal et porte sur un montant maximum de 590,11 millions d'euros par le biais de l'émission d'un maximum de 4 739 865 nouvelles actions ordinaires à un prix d'émission de 124,50 euros par action, sur la base de deux nouvelles actions par 29 actions existantes. "Les droits de préférence qui ne sont pas exercés durant la période de souscription des droits (jusqu'au 23 juin à 16h00) seront convertis en un nombre égal de scrips et seront mis en vente dans le cadre d'un placement privé à des investisseurs institutionnels."

"Au cours de la prochaine décennie, nous devrons agrandir massivement notre infrastructure pour intégrer de grands volumes d'énergie renouvelable dans le réseau", explique le CEO Chris Peeters. "L'électrification des secteurs de la mobilité et du chauffage est en cours, tandis que l'industrie accélère sa décarbonisation, ce qui nécessite également un renforcement substantiel de l'électrification."