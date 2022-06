Objectifs financiers atteints pour le producteur belge de légumes Greenyard

Greenyard, le producteur de légumes basé à Wavre-Sainte-Catherine, a atteint au cours de son exercice 2021-2022 les objectifs qu'il s'était fixés il y a un an, et ce malgré le contexte international perturbé, se félicite-t-il mercredi. Ses ventes nettes ont augmenté d'1,4 % en un an pour atteindre 4,4 milliards d'euros tandis que l'EBITDA ajusté est passé de 156,9 millions d'euros à 166,5 millions, soit une augmentation de 9,6 millions (6,1%).

Malgré le contexte mondial imprévisible, actuellement marqué par l'inflation galopante et la guerre en Ukraine, Greenyard se dit convaincu qu'il réalisera ses objectifs financiers, soit atteindre un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros et un EBITDA ajusté compris entre 200 et 210 millions d'ici mars 2025.

La société emploie 9 000 personnes sur 12 sites de production pour les surgelés et préparés et 12 centres de distribution pour les légumes frais.