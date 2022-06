Complètement détruits par les inondations, les ateliers de Galler à Vaux-sous-Chèvremont reprennent officiellement du service

L'entreprise Galler, ravagée par les inondations l'année dernière, annonce son retour dans les ateliers historiques de Vaux-sous-Chèvremont (Chaudfontaine, province de Liège), peut-on lire jeudi dans un communiqué. Les machines ronronnent à nouveau tandis qu'un parfum rassurant et sucré vient flatter les narines des amateurs de chocolat... En juillet dernier, plus de 3 500 m² des ateliers Galler s'étaient retrouvés sous 1m80 d'eau. L'atelier de production, la boutique de Vaux et une partie des bureaux avaient été complètement dévastés. "Matières premières, stocks, matériel technique... il ne restait plus rien", évoque l'entreprise. Au total, 14 millions d'euros de pertes étaient à déplorer.

Quasi un an après ces événements, l'entreprise peut célébrer son retour au bercail. Pour permettre cette reprise, beaucoup d'acteurs se sont mobilisés. "Finalement, c'est une longue chaine de solidarité qui s'est créée, entre investisseurs (Noshaq et Invest for Jobs notamment), collaborateurs, fidèles clients, assurances, partenaires et la Région Wallonne", égrène Galler.

"La volonté était de maintenir l'ancrage liégeois de la chocolaterie et de redémarrer l'activité à Vaux le plus rapidement possible", ajoute Eric Brandt, Investment Manager de Noshaq.

Une belle solidarité

Des acteurs du monde du chocolat se sont aussi mobilisés. La Chocolaterie Cavalier, installée à Eeklo, a notamment fait de la place dans ses locaux pour accueillir une partie des équipes Galler et assurer une production la plus normale possible. De même, la Chocolaterie Libeert, l'artisan chocolatier Deremiens et l'entreprise Fournipac ont mis à disposition des ressources matérielles et structurelles.

La remise en état de la ligne de production historique permet aujourd'hui la relance, dans la gamme, des 3 Bâtons Lait Noisette, Noir Noisette et Massepain. Par ailleurs, une nouvelle ligne de production a été acquise en seconde main.

Fondée par Jean Galler en 1976, la chocolaterie est passée entre les mains d'un actionnaire qatari en 2018. L'entreprise était alors au bord de la faillite. Depuis 2020, Galler possède à nouveau un ancrage belge puisque 25 % du capital ont été cédés à des investisseurs privés et institutionnels liégeois, dont Noshaq.