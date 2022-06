Fraude fiscale : McDonald's accepte de payer 1,25 milliard d'euros pour éviter des poursuites en France

Évasion fiscale: le big "micmac" de McDonald's se termine sur une énorme amende

Le géant américain a reconnu avoir transféré des fonds aux Pays-Bas et au Luxembourg afin d’échapper à l’impôt sur les bénéfices en France. Au terme de six ans d’enquête et pour éviter un procès, il devra verser à l’Etat français 1,245 milliard d’euros d’amende, dans le cadre d’un accord qui sera entériné ce jeudi 16 juin au tribunal judiciaire de Paris. Une enquête de nos confères de Libération.